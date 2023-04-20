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Puppets
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wooden mannequin
finger
grey
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Sivani Bandaru
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Aysegul Yahsi
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Natalie Kinnear
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Aakash Dhage
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Sagar Dani
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Marco Bianchetti
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Miguel Alcântara
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Getty Images
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Marco Bianchetti
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Evan Fitzer
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Lidia Nemiroff
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Shane Devlin
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Kevin Charit
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Connor
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Cphotos
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János Venczák
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János Venczák
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Mateus Bragança de Carvalho
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