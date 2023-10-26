Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
46
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Nubra valley
pangong lake
leh
ladakh
magnetic hill
pangong lake leh
nubra
turtuk
pangong tso
pangong
mountain
nature
outdoor
Tasha Marie
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shubham Sharma
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hans-Jurgen Mager
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vivek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lakshmi Narasimha
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SOURAV BHADRA
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Abdullah Alam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Upbeat Nomad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Upbeat Nomad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anmol Arora
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Saket Munda
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Trần Trung Toàn Thiện
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gaurav Sehara
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hans
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vivek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rishabh Dharmani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
milind bedwa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗