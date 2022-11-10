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scenic view
travel destination
natural beauty
Benoît Deschasaux
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Vidar Nordli-Mathisen
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Michael Fousert
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Pascal Debrunner
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Getty Images
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Mikita Karasiou
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Johny Goerend
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Johny Goerend
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Rolands Varsbergs
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Finge Holden
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Johny Goerend
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Christiann Koepke
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Benoît Deschasaux
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Ansgar Scheffold
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Taneli Lahtinen
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Tómas Rekstad
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Benoît Deschasaux
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Vidar Nordli-Mathisen
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Sadan Ekdemir
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Maria van Schoor
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