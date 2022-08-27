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Medical support
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medical examination
nurse
Getty Images
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Hush Naidoo Jade Photography
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Marcelo Leal
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National Cancer Institute
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Ahmed
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Julia Zyablova
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Nappy
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Luis Melendez
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A. C.
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Akram Huseyn
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Abdulai Sayni
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camilo jimenez
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Pablo Merchán Montes
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Derek Finch
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CDC
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Hush Naidoo Jade Photography
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César Badilla Miranda
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Tom Claes
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yaser mobarakabadi
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