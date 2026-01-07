Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
3
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Jojoba
jojoba oil
oil
cosmetic bottle
cosmetic
beauty packaging
beauty
skincare product
skincare routine
skin nourishment
skin hydration
skin rejuvenation
skincare
Sharon Pittaway
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ela De Pure
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The Good Hygenie Co TGHC
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗