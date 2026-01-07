Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
1.8k
Pen Tool
Illustrations
146
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Ipad wallpaper aesthetic
ipad wallpaper
wallpaper aesthetic
aesthetic
ipad wallpaper cute
ipad wallpaper pink
wallpaper
ipad wallpaper anime
calm
texture
flower
minimalist
botanical
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Takua
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Bharath Kumar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rohan Krishnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Uliana Kopanytsia
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rohan Krishnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kuppism
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Content Pixie
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mihael Stojčević
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Taitopia Render
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sarolta Balog-Major
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Takua
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jade Detcheverry
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Leon Schotman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Švihovec
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Takua
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗