Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
121
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Inner mongolia
mongolia
hohhot
hulunbuir
nature
outdoor
grey
field
grassland
countryside
rural
pasture
Gabrielle Maurer
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ariungoo Batzorig
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dembee Tsogoo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yihan Wang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Audrius Sutkus
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lambert Huang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bolatbek Gabiden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ales Krivec
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bolatbek Gabiden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Xie Jian
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles MingZ
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Xie Jian
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daisy Chen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sammy Wong
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fellipe Ditadi
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Edward Ji
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles MingZ
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Alan Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗