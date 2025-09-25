Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
1.7k
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Grand egyptian museum
egyptian museum
egypt
the grand egyptian museum
cairo
museum
tutankhamun
history
travel
art
travelling
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
2H Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Benjamin Cheng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
2H Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dmitrii Zhodzishskii
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mike Marrah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
2H Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Osama Elsayed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dilip Poddar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ahmed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Danielle Barnes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Michael Starkie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jean Carlo Emer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vantage Point Photographers
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ryan Ancill
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗