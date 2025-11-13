Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
27
Pen Tool
Illustrations
4
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Gaps
gap
food
food preparation
healthy eating
lentil
raw food
pulse
nutritious food
red lentil
protein source
plant based diet
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Matt Seymour
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Deniz Vatan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bruno Figueiredo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brian Yurasits
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lai Man Nung
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Kettle
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deividas Toleikis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Paolo Gregotti
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗