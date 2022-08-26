Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
279
Pen Tool
Illustrations
112
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Frustrated person
frustrated
mental health
emotional distress
sadness
sad
frustration
overwhelmed
stressed
headache
grey
laptop
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tim Gouw
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nubelson Fernandes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sarah b
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrej Lišakov
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dev Asangbam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
McCarthy Beckan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julien L
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Julien L
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrej Lišakov
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Francis Odeyemi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julien L
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Galina Kondratenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Galina Kondratenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗