Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
200
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Fresno
fresno california
sacramento
ca
usa
building
outdoor
city
urban
nature
road
aerial view
person
Cphotos
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Grant Porter
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kellen Riggin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Steven Kelly
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anisa Castaneda Gaeta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jose Chinchilla
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ryan Sepulveda
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kellen Riggin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Polina Kuzovkova
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nong
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mike Bowman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elijah Garza
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Frank Flores
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lazaro Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jose Chinchilla
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Discover Fresno
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗