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Clearcut Derby
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Wesley Tingey
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Jason Dent
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Ahmed
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Sandro Schuh
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Daniel Norin
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Thomas Park
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Kobby Mendez
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Dave Adamson
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Darwin Vegher
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Jonathan Petersson
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Ahmed
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Adrian Curiel
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Josiah Day
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Paolo Aldrighetti
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Getty Images
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Kyle Hinkson
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Fabian Kühne
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David Pisnoy
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