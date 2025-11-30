Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
4.4k
Pen Tool
Illustrations
53
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Drowning in water
drowning
water
person
swimming
assistance
lifeguard
distress
lifesaving
danger
floating
rescue
Curated Lifestyle
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Stormseeker
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Velizar Ivanov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Polina Kuzovkova
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
darkzo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kevin Paes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alirad Zare
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alice Alinari
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arturo Castaneyra
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Noah Buscher
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marino Linic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Muhammad Hassan Javed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗