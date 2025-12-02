Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
116
Pen Tool
Illustrations
33
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Crime scene tape
crime scene
cell structure
police tape
investigation
law enforcement
mystery
forensic
caution tape
suspense
yellow tape
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
JOSHUA COLEMAN
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Hiroshi Kimura
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Richard Bell
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Richard Bell
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Daniel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kat Clark
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jahanzeb Ahsan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jason Rojas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Clément Falize
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andryck Lopez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kira
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗