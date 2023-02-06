Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
364
Pen Tool
Illustrations
40
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Cracked earth
texture
earth
pattern
ground
soil
cracked
drought
mud
dry
background
crack
land
Drazen Nesic
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Peaky Frames
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Peaky Frames
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wesley Tingey
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Renzo D'souza
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ramin Khatibi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dan Gold
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Grant Durr
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Brown
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
José Ignacio Pompé
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martin Sanchez
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ashley Limbaugh
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zdeněk Macháček
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Othman Alghanmi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Umberto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cat Costa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗