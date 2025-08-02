Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
3.7k
Pen Tool
Illustrations
55
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Common loon
loon
animal
wildlife
bird
nature
canada
water
waterfowl
ontario
beak
grey
Ray Hennessy
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ray Hennessy
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Paul Crook
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mark Olsen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zdeněk Macháček
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
JD-Photos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeremy Hynes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steve Johnson
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Paul Crook
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Paul Crook
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Brian Yurasits
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tyler Moulton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Maddy Weiss
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martin Podsiad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗