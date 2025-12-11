Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
5.9k
Pen Tool
Illustrations
281
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Colorful landscape
landscape
colorful
nature
outdoor
vibrant color
sky
background
wallpaper
tree
texture
Alex Shuper
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
simon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Parul Gupta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christian Perner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Thomas Bormans
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gabor Koszegi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Davi Costa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bill Cross
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Magdalena Smolnicka
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ali Arjmandi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dean
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Manu Kumar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martin Sanchez
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Will Swann
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jan Kronies
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗