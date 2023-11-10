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king's college chapel
king's college cambridge
cambridge university
king's college
university
england
flower
Georgi Kalaydzhiev
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Chris Boland
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Kirsten Drew
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Vadim Sherbakov
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Chris Boland
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Chris Boland
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Quan-You Zhang
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Mathias Reding
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Tim Wildsmith
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Chris Boland
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Chris Boland
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Emmanuelle Marcade
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Chris Boland
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Nag
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Georgi Kalaydzhiev
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David Xeli
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Chris Johnson
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Chris Johnson
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