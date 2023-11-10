Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
26
Pen Tool
Illustrations
1
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Al azhar
al azhar mosque
cairo
mosque
cultural heritage
architecture
el-darb el-ahmar
building
architectural detail
tower
islamic architecture
religious building
historical site
Ahmed
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Seif Amr
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nurdiena Rahmani Ahda
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Youssef Ragab
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Flo P
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Irfan Hidayat
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yousef Salhamoud
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
semenay erdoğan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Danielle Barnes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kseniya Lapteva
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thales Botelho de Sousa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗