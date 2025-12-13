Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
15k
Pen Tool
Illustrations
2.4k
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Winter christmas
winter
christmas
christmas wallpaper
holiday
snow
wallpaper
nature
merry christmas
winter landscape
christmas background
xma
winter wallpaper
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Olga Gryb
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ogie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Summerizze
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diliara Garifullina
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Illo Design
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Graphicook Studio
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Risky Ming
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tri wiranto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sara Oliveira
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗