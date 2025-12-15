Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
5.8k
Pen Tool
Illustrations
60
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Windows 11 wallpaper
wallpaper 4k
windows 11
wallpaper
nature
windows 10 wallpaper
outdoor
art
graphic
desktop wallpaper
digital image
background
windows wallpaper
Riswan Ratta
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ayush Kumar
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Greg Daines
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitalii Arkhypenko
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ade Awobokun
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rizki Ardia
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vladimira Slyusarenko
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dina Gazizova
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adriandra Karuniawan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Eva Wahyuni
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗