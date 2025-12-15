Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
1.4k
Pen Tool
Illustrations
251
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Gingerbread
gingerbread house
christmas
gingerbread man
gingerbread cookies
christmas cookies
christmas tree
merry christmas
cookie
candy cane
winter
snowman
gingerbread christmas
Bekeen.co
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alvaro Montoro
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ayush Kumar
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Summerizze
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Open Clip Art
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Dahiya
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Puzzle Creative
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fajar Rizqi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tri wiranto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗