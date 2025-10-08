Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
8.1k
Pen Tool
Illustrations
161
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Cow
animal
cow
sky
farm
cattle
blue
livestock
mammal
agriculture
colombia
nature
bull
Prakasit Khuansuwan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ian Mikraz
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
The Creative Idea
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Doodis Creativelabs
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Lemeshonok
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ngoc Khoa Hoang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
ål nik
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diliara Garifullina
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ngoc Khoa Hoang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wildan Kurniawan
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Phill Brown
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
kuliation
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gian pin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗