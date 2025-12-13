Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
5.7k
Pen Tool
Illustrations
138
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Butterflies
butterfly
butterflies flying
flowers
nature
birds
monarch butterflies
blue butterflies
flower
butterfly wallpaper
butterflies wallpaper
butterflies on flowers
moths
Illo Design
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Olga Gryb
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sofia Gazarian
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Verma
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lisa Barlow
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna Magenta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alona Savchuk
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Catur Argi
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Viktoriya Lissachenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Erone Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fast Ink
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗