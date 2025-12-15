Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
5.8k
Pen Tool
Illustrations
77
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Buddhism
buddha
buddhist
meditation
lotus
temple
hinduism
gautama buddha
zen
buddha wallpaper
monk
buddha statue
tibet
Graficon Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bekeen.co
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
David Palma
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Art Attack
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dadi Prayoga
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lorenzo Mercanti
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eduardo Ramos
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Papermax Studio
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Graficon Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pink Pink Office
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗