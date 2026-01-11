Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
496
Pen Tool
Ilustrações
113
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Votar
votação
eleição
cédula
democracia
pesquisa
Urnas
Eleições
política
seção eleitoral
adesivo de voto
Caixa de votação
levantamento
Luisa Roth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ahmed Hossam
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sanja Djordjevic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimira Slyusarenko
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimira Slyusarenko
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimira Slyusarenko
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jē Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Greg Daines
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ahmed Hossam
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Greg Daines
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗