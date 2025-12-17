Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
5,4 mil
Pen Tool
Ilustrações
452
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Vinil
disco de vinil
música
registro
vindima
toca-discos
retrô
discos de vinil
reprodutor de vinil
capa de vinil
textura de vinil
cassete
Thomas Park
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Frank Mouland
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ted Balmer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Illo Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Amy Gajjar
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Milhad
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Amanda Regh
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yeti Iglesias
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Costa
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
INFOE Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Boxicons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗