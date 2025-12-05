Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
1,6 mil
Pen Tool
Ilustrações
199
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Urso de pelúcia
Teddy
urso
ursinhos de pelúcia
brinquedo
boneca
bicho de pelúcia
Brinquedos
pelúcia
flor
ursinho fofo
desenhos animados do urso de peluche
Cecilia Miraldi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Cecilia Miraldi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nils Fonzy
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yovita Frederica Widjaja
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Boxicons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Muska Create
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ands Mahardika
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
remapstudio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Deni Díaz
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗