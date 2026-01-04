Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
11 mil
Pen Tool
Ilustrações
28
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Santa
Santos
São Petersburgo
católico
igreja
santo
pessoa
halo
estátua
arte
religião
catolicismo
Matthieu Lemarchal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
barsrsind
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luisa Roth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vecto Vecto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vecto Vecto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ubaid E. Alyafizi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kyunghee Yim
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Lemeshonok
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Viyanca
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bessy Caleze
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graphicook Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗