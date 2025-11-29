Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
32 mil
Pen Tool
Ilustrações
1,2 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Só
solitário
menino sozinho
triste
menina sozinha
Sozinho no escuro
natureza
escuro
pessoa
solidão
depressão
sozinho triste
Rizki Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Martino Pietropoli
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Morgan Marinoni
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Keeley Shaw
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Milhad
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Keeley Shaw
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Andania Humaira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ands Mahardika
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martino Pietropoli
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dadi Prayoga
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mila Okta Safitri
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adriandra Karuniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna Kutukova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗