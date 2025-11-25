Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
30 mil
Pen Tool
Ilustrações
1,6 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Roxo
roxo escuro
azul
rosa
fundo roxo
céu roxo
papel de parede roxo
flores roxas
verde
violeta
textura roxa
lavanda
vermelho
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nick Nickkey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Maria Lupan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Spacepixel Creative
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ogie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Angga Dwi Bayu Saputra
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Maventra Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimir Nikolic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jo Yee Leong
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kelly ML
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗