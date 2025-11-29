Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
11 mil
Pen Tool
Ilustrações
214
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Pato
Patos
pato branco
ganso
pato de borracha
pássaro
frango
cisne
patinho
gato
animal
cão
pato amarelo
Erone Stuff
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Verma
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muhammad Afandi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Owl Illustration Agency
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
manaa graphic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Daisy D
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Oleksandr Chaban
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fast Ink
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dadi Prayoga
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cansu Sarp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pablo De Rosi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jordan Wilson
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bayram Bilici
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗