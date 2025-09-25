Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
44 mil
Pen Tool
Ilustrações
2,1 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Papel de parede azul
fundo azul
azul
papel de parede
fundo azul claro
azul escuro
fundo
papel de parede da área de trabalho
natureza
papel de parede verde
papel de parede azul claro
estética azul
papel de parede macbook
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yana Kravchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Wahyu Setyanto
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chloé
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Costa
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Greg Daines
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimira Slyusarenko
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Phoebe Robinson
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Catur Argi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sofia Gazarian
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amanda Sala
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jessie Wong
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗