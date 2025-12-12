Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
883
Pen Tool
Ilustrações
265
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Fundo do aniversário
aniversário
fundo
papel de parede de aniversário
Feliz Aniversário
celebração
festa de aniversário
bolo de aniversário
mensagem de aniversário
papel de parede
Contexto de Feliz Aniversário
balão
papéis de parede da área de trabalho
Alona Savchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Aryana Gomez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
manaa graphic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jē Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ayush Kumar
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aryana Gomez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arturo Esparza
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sobia Tabassum
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mylene Cañeso
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kyunghee Yim
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sobia Tabassum
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sofia Gazarian
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Illo Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aryana Gomez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗