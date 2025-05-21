Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
35
Pen Tool
Ilustrações
1
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Fundo de queda
folha
Água
outono
cair
plantum
natureza
fundo
Folha
calçado
pessoa
humano
árvore
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗