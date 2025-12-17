Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
24 mil
Pen Tool
Ilustrações
146
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Fundo de praia
praia
papel de parede de praia
fundo
oceano
natureza
papel de parede
mar
Água
paisagem
verão
Praia tropical
areia
Erone Stuff
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ubaid E. Alyafizi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
ILYA ROSLAN
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evelina Mitev
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yusuf Saibani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luisa Roth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
remapstudio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
harry reafor
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Evelina Mitev
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Free To Dive
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eva Corbisier
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erry S. Nugroho
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗