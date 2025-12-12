Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
6,8 mil
Pen Tool
Ilustrações
1,3 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Fundo de natal
Natal
papel de parede de natal
árvore de Natal
Luzes de Natal
fundo de inverno
fundo
fundo de natal grátis
paisagem de fundo de natal
decorações de Natal
Feliz Natal
inverno
fundo de árvore de natal
Yana Kravchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ritu Dahiya
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Andania Humaira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yana Kravchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yana Kravchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Bintoro
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodis Creativelabs
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ogie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Papermax Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodis Creativelabs
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Grazi Con!
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Illo Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Angga Dwi Bayu Saputra
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Angga Dwi Bayu Saputra
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diletta Davolio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗