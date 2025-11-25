Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
13 mil
Pen Tool
Ilustrações
352
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Flor de cerejeira
flor
florescer
Japão
natureza
papel de parede de flor de cerejeira
flor de cerejeira japão
cereja
primavera
árvore de flor de cerejeira
papel de parede
sakura
árvore
Eva Wahyuni
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitalii Arkhypenko
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
the iop
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Matthieu Lemarchal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna Kutukova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sujay Chatterjee
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Summerizze
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tri wiranto
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tri wiranto
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Puzzle Creative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ubaid E. Alyafizi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vanicon Studio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗