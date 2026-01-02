Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
48 mil
Pen Tool
Ilustrações
2,7 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Descansar
relaxar
dormir
Descansando
paz
calmo
rede
natureza
cama
quebrar
sábado
sol
pausa
Olga Gryb
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wildan Kurniawan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Puzzle Creative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hanin Abouzeid
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sanja Djordjevic
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cecilia Miraldi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mohammad Bazar
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gustopo Galang
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗