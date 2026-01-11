Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
4,9 mil
Pen Tool
Ilustrações
200
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Cortina
Cortinas
janela
cortina vermelha
fundo de cortina
cortina de palco
cortina branca
tecido
interior
fundo
palco
textura
Eva Wahyuni
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sara Oliveira
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ubaid E. Alyafizi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Costa
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Lemeshonok
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fast Ink
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Maventra Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graphicook Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
The Creative Idea
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vanicon Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Eva Wahyuni
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Joyce Caleze
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Andrei Castanha
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗