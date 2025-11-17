Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
179
Pen Tool
Ilustrações
30
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Código qr
Códigos QR
código de barras
Digitalize o código QR
Varredura de código QR
varredura
Leitura de código QR
Telefone
eletrônico
Pagamento por código QR
humano
Varredura QR
Amanda Sala
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Matthieu Lemarchal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
David Palma
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dadi Prayoga
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mélanie Villette
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗