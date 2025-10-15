Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
5,2 mil
Pen Tool
Ilustrações
59
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Buda
papel de parede de buda
meditação
arte
Gautama Buda
budismo
Lotus
estátua de buda
Borobudur
Zen
budista
templo
Meditação de Buda
Bekeen.co
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pink Pink Office
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rizki Ardia
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Germán Di Ciccio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Art Attack
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Dahiya
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graphicook Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Papermax Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bekeen.co
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Maventra Design
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wahyu Bintoro
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗