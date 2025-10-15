Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
7,2 mil
Pen Tool
Ilustrações
1 mil
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Assustador
horror
assustador
escuro
dia das bruxas
rosto assustador
papel de parede assustador
fantasma
assustado
assombrado
pessoa
medo
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Milhad
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kenya Aguirre
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ruliff Andrean
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imhaf Maulana
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Riswan Ratta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Angga Dwi Bayu Saputra
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Papermax Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Angga Dwi Bayu Saputra
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
remapstudio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
summertime flag
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Side Project
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arturo Esparza
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗