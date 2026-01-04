Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
2,4 mil
Pen Tool
Ilustrações
572
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Flower
Estilo
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Aquarela
Aquarela
arte
fundo de aquarela
textura de aquarela
pintura
fundo
papel de aquarela
pintura em aquarela
pintura a óleo
textura
papel de parede de arte
papel de parede
Bessy Caleze
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Olga Gryb
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Olga Gryb
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hadeer Rasheed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nigel Hoare
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Olga Gryb
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fast Ink
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Greg Daines
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Greg Daines
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Katharina Bornowski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Riswan Ratta
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hartono Creative Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diletta Davolio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗