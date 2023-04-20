Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
60
Pen Tool
Ilustrações
0
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Usina de battersea
Londre
Reino Unido
Central eléctrica de Battersea
torre
cidade
Circus Road Oeste
usina
Battersea
edifício
urbano
cinza
arquitetura
Zetong Li
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Michael Matloka
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Mitch Rosen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mitch Rosen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrew Hofer-Villiers
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Samuel Quek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Francais a Londres
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ethan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bayo Adegunloye
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ethan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Brooks DeCillia
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Henry Ren
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dorin Seremet
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bayo Adegunloye
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lizixi Zhu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Denley Jones
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗