Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
75
Pen Tool
Ilustrações
6
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Tv quebrada
tela quebrada
televisão
tela de tv rachada
monitor
tevê
quebrado
tela
eletrônica
cinza
velho
exposição
tela rachada
Nick Fancher
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Michael Dziedzic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Florian Weichelt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fran Jacquier
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hartono Creative Studio
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ivan Vranić
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elijah Sargent
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tina Rataj-Berard
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Denny Müller
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gaspar Uhas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Denny Müller
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Popovkin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ilham Ramadhan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cameron Arksey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗