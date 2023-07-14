Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
80
Pen Tool
Ilustrações
4
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Tigela vazia
tigela
placa vazia
cereal
cerâmica
escaldante
cozimento
cinza
preparação de alimento
Cozinha
caseiro
Talhere
Elsa Santacruz Romero
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
TAN Erica
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tom Crew
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
George Pagan III
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Collab Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shigeru Sakuma
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Qian Zhao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Metin Ozer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Liu T. Corriveau
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
iKshana Productions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Collab Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
John Vid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗