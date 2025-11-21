Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
3,7 mil
Pen Tool
Ilustrações
1
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Skyline preto e branco
Cidade em preto e branco
arquitetura
arranha-céu
Cityscape
paisagem urbana
cidade
edifício
urbano
Skyline
frio
atmosférico
metrópole
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vita Vilcina
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Adrien Bruneau
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ronan Furuta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Creative Hina By.Quileen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rukmini Chaitanya Kondamudi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mick Truyts
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elmer Cañas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jaap Mol
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cphotos
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jaap Mol
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
vigor poodo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
José Pablo Domínguez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mike Hindle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ali Nazari
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Caleb Williams
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗