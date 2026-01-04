Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
170
Pen Tool
Ilustrações
10
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Sexta-feira santa
Páscoa
cruz
coroa de espinhos
Domingo de Páscoa
igreja
Jesus
cristão
Cruz de Sexta-feira Santa
crucificação
Domingo de Ramos
cruz de jesus
Ahmed
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alicia Quan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jessica Mangano
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Noriega
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dylan McLeod
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gianna B
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dewang Gupta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
A. C.
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alex Noriega
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Grant Whitty
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cphotos
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Francesco Alberti
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Noriega
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Debby Hudson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Noriega
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Noriega
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗