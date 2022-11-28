Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
1 mil
Pen Tool
Ilustrações
26
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Sala de aula do ensino médio
sala de aula
ensino médio
Estudantes do ensino médio
educação
escola
.class
aprendizagem
mesa
estudante
Estudante
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ivan Aleksic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sam Balye
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
javier trueba
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Seen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Seen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Simpson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yanhao Fang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giorgio Trovato
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗